Ученый рассказал о необъяснимом ускорении вращения Земли: "Идут процессы внутри планеты"

Планета Земля в последние годы находится в режиме ускорения вращения. Если не произойдет замедления, то через четыре года ученым придется вычесть одну секунду из мирового времени.

Пока невозможно ответить, почему так происходит. Как рассказал гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко, наша планета постоянно то замедляется, то ускоряется, и сейчас находится в режиме ускорения.

Ученые рассматривают несколько причин аномального поведения Земли. Так, ускорение планеты могло возникнуть из-за потепления, которое в свою очередь привело к таянию ледников и перераспределению массы воды, пишет РИА Новости.

"Но это может быть и не основная причина. Земля разогревается, идут усиленные процессы внутри планеты. Причём это может быть совсем не связано с выбросами от человеческой деятельности", — пояснил Донченко, добавив, что это "вряд ли является предвестником серьезного катаклизма".