Подразделения группировки ВС России "Запад" освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили: потери ВСУ на этом направлении составили свыше 190 военнослужащих. Уничтожено три американских бронетранспортера М113 и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании. Поражено два склада боеприпасов.

Тем временем подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ, бригады теробороны, а также формированиям "Иностранного легиона". Потери противника составили до 180 военнослужащих. Еще более 585 боевиков уничтожено в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр".