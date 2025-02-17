Песков: Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков вылетают в понедельник в Эр-Рияд – это делается по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, на переговорах в Эр-Рияде обсудят организацию встречи Путина и американского лидера Дональда Трампа. Также будут обсуждаться двусторонние отношения России и США.

"Завтра, во вторник, будет обсуждаться в том числе и тема организации встречи двух президентов. Но это будет только во вторник", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что делегация США также направится в Саудовскую Аравию для организации российско-американских переговоров на высшем уровне.