Песков: Западные бренды смогут вернуться и продолжить конкуренцию с российскими

Официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что в Россию могут вернуться больше 300 иностранных компаний, в том числе популярные бренды одежды. Дмитрий Песков не стал отрицать, что такая вероятность существует.

17 февраля ряд Telegram-каналов рассказал, что японский производитель одежды Uniqlo готовится к возвращению в Россию. Кроме того, компания, которая владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear якобы получила письмо с предложением возобновить работу на российском рынке, пишет "Газета.ру".

Дмитрий Песков отметил, что подобных сообщений в Кремле не видели, но не исключают возвращения западных компаний. "На конкурентной основе, конечно же, они смогут вернуться в Москву и продолжить конкуренцию с российскими производителями. Это совершенно нормальная мировая торговая практика. Такая конкуренция была бы в интересах потребителей, то есть нас с вами", — сказал Песков на брифинге.