Песков раскрыл темы переговоров России и США в Эр-Рияде

Восстановление всего комплекса отношений Москвы и Вашингтона будет главной темой переговоров представителей России и США в Эр-Рияде. Также речь пойдет о подготовке возможной встречи по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов: является ли потенциальная отмена санкций против России частью переговоров в Саудовской Аравии. Ранее Песков сообщил, что в Эр-Рияд по поручению президента России Владимира Путина вылетают министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Они встретятся с представителями США во вторник, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента также пояснил, почему для контактов России и США была выбрана Саудовская Аравия. Песков напомнил, что президент США Дональд Трамп, когда говорил о возможном месте для проведения встречи на высшем уровне, упомянул Эр-Рияд. Это место устраивает обе стороны, заявил представитель Кремля.