Собянин: Завершен еще один этап комплексной реставрации усадьбы Валуево

Десять объектов культурного наследия приведут в порядок в усадьбе Валуево. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время завершился очередной этап комплексной реставрации усадьбы. В частности, отреставрированы фасады доходного дома Лоськова в Мансуровском переулке.

"В усадьбе также идут работы по сохранению главных ворот со скульптурами. Всего на территории усадьбы приведём в порядок 10 объектов культурного наследия. По большинству из них сейчас продолжается проектирование", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ завершается реставрация павильона "Химия". Воссозданы три исторических витража, которые были полностью утрачены.