Песков высказался о намерении Лондона разместить миротворцев на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своей статье в The Telegraph заявил, что Лондон готов разместить миротворцев на Украине. Его высказывание прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, и французы, и британцы сейчас много рассуждают о размещении войск на Украине, но предметных разговоров они не ведут.

"Мы знаем с вами правила размещения миротворческих контингентов. Пока никаких разговоров на этот счет никто не вел", — сообщил Песков, отметив, что еще сложно сказать, готовы ли в Москве к появлению европейских войск на украинской земле.

Напомним, Кир Стармер заявил, что Великобритания могла бы сыграть "уникальную роль" в качестве моста между Европой и США в мирном процессе на Украине, пишет "Интерфакс".