Четыре контратаки ВСУ отразили российские войска в курском приграничье за сутки. Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Свердликово, сообщили в Минобороны России.

Поражены формирования двух танковых, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в окрестностях Суджи. Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия поразили живую силу и технику противника в Сумской области.

Потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Четыре боевика ВСУ сдались в плен. Уничтожено четыре танка, в том числе один американский "Abrams", а также три боевых машины пехоты, в том числе две БМП "Bradley" производства США. Поражены три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие, пусковая установка и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS производства Норвегии, а также пункт управления БпЛА.