Козловский показал подросшую дочь-американку. Боярская аж вскрикнула от восторга

Дочь Данилы Козловского, родившаяся в США, отметила пятилетие. По случаю праздника звездный отец прилетел в Америку. Наследница Козловского вместе с мамой Ольгой Зуевой живет в Нью-Йорке.

Счастливый отец привез малышке подарки — модную одежду и воздушный шарик с цифрой 5. Свежие фото с Одой Валентиной актер разместил на своей странице в соцсети. Один кадр звезда фильма "Духless" сделал в автомобиле, на другом девочка распаковывает подарки, а на третьем — Ода Валентина в красной куртке идет по улице, держа на веревочке шарик.

Друзья и коллеги Козловского, увидев свежие фото, удивились, как быстро выросла девочка. Подруга Данилы Елизавета Боярская не смогла сдержать эмоции. "Боже, уже 5!" — написала она под снимками.

Напомним, что Данила Козловский и Ольга Зуева встречались несколько лет, а в 2020 году модель родила от актера дочь. Но свадьба так и не случилась. Через полгода после рождения Оды Валентины Данила и Ольга расстались.