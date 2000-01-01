Солодов доложил Путину о развитии Камчатского края

Социально-экономическую ситуацию в Камчатском крае Владимир Путин обсудил сегодня с губернатором региона Владимиром Солодовым. Встреча прошла в Кремле.

Владимир Солодов доложил о существенном повышении ожидаемой продолжительности жизни. Так, за прошедшие 5 лет важнейший показатель увеличился на три года. При этом существенно выше среднероссийского - уровень рождаемости в регионе. Этого удалось достичь во многом благодаря масштабным проектам в области здравоохранения.

Так, в регионе завершен первый этап строительства краевой больницы. Активно на Камчатке развивается туризм. Его развитию будет способствовать новый международный аэропорт, который заработает 1 апреля. Существенный прогресс достигнут в горнорудной промышленности.