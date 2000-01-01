Солодов доложил Путину о развитии Камчатского края

Социально-экономическую ситуацию в Камчатском крае Владимир Путин обсудил сегодня с губернатором региона Владимиром Солодовым. Встреча прошла в Кремле.
Владимир Солодов доложил о существенном повышении ожидаемой продолжительности жизни. Так, за прошедшие 5 лет важнейший показатель увеличился на три года. При этом существенно выше среднероссийского - уровень рождаемости в регионе. Этого удалось достичь во многом благодаря масштабным проектам в области здравоохранения.
Так, в регионе завершен первый этап строительства краевой больницы. Активно на Камчатке развивается туризм. Его развитию будет способствовать новый международный аэропорт, который заработает 1 апреля. Существенный прогресс достигнут в горнорудной промышленности.
Солодов: У нас сейчас уже сформирован лучший на Дальнем Востоке кластер по подготовке кадров для горнорудной промышленности в рамках проекта "Профессионалитет". Ну и видим серьёзную отдачу с точки зрения и экономических показателе,й и занятости.
Путин: По поводу занятости, сколько там будет рабочих мест?
Солодов: Сейчас 1000 мест, в моменте будет порядка 2000 человек заняты, и вот акцент именно, чтобы это не вахтовики были, а жители Камчатского края, которые заняты в этом направлении. Конечно, основа - рыбохозяйственный комплекс, здесь мы сохраняем лидирующие в стране позиции.
Путин: А что касается незаконного вылова?
Солодов: Есть прогресс, Владимир Владимирович. С вашей поддержкой мы ввели ограничения на перевозку икры без заводской маркировки в личном багаже пассажиров, и по оценке независимой и Россельхознадзора, прокуратуры кратно сократилась перевозка.