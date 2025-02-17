У Владимира Зеленского есть мания. О тайных желаниях украинского лидера рассказал экс-президент Украины (внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Петр Порошенко*.

Как заявил бывший украинский президент в интервью "Украинской правде", санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины стали маниакальной мечтой Зеленского. По словам Порошенко, именно для этого он придумал закон об олигархах, который предоставил ему право применять санкции – в том числе, против экс-президента.

Порошенко заявил, что остальные участники санкционного списка, включая олигарха (а также террориста и экстремиста) Игоря Коломойского* безразличны действующему руководству. Вдобавок экс-президент обвинил украинского лидера в препятствовании его деятельности как депутата Верховной Рады.

*Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга