Лайнер авиакомпании "Ямал" экстренно приземлился в Тюмени

Самолет российской авиакомпании "Ямал", направлявшийся из Уфы в Новый Уренгой, резко сменил курс. Экипаж доложил о разгерметизации на борту и запросил снижение до эшелона 100, сообщил Telegram-канал Aviaincident.

По данным отслеживающего авиапроисшествия канала, непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером в воскресенье, 16 февраля. По данным источника, командир воздушного судна подал сигнал бедствия, однако после снижения отменил его.

В итоге борт направили на запасной аэродром, лайнер приземлился в Тюмени. Как сообщил источник, посадка прошла благополучно, никто не пострадал.