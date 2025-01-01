Российский министр иностранных дел Сергей Лавров резко негативно отреагировал на предположение о возможности неких территориальных уступок Украине ради урегулирования конфликта.

Дипломат напомнил о том, "какие зверства они чинят на территориях", поинтересовавшись, как в таких условиях можно говорить о передаче земель: "Уступить как, с людьми с русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами?".

Лавров также отметил, что в Соединенных Штатах "тоже говорят о компромиссах, это все больше похоже на научный диспут". До сих пор нет ясности, кто будет представлять американскую администрацию при урегулировании на украинском направлении, сообщает ТАСС.

Еще до инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США источники рассказали, что его команда рассматривает три сценария урегулирования конфликта на Украине. Подчеркивалось, что все они подразумевают территориальные уступки со стороны киевского режима.

Министр обороны Германии Борис Писториус накануне Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года рассказал, что из Киева исходят сигналы о готовности Украины готова пойти на территориальные уступки, чтобы добиться урегулирования конфликта.