Иноагента Варламова оштрафовали за отсутствие маркировки

Илью Варламова* оштрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Соответствующее постановление вынес Таганский районный суд Москвы.

Варламов признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 19.34 КоАП, то есть в отсутствии указания на то, что публикуемые им материалы созданы иностранным агентом или касаются его деятельности. Блогер должен заплатить штраф в размере 45 тысяч рублей, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Илью Варламова внесли в список иностранных агентов в марте 2023 года. Как заявляли тогда в Минюсте, блогер "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике".

Сам Варламов, комментируя внесение в реестр, заявил, что эта новость не стала для него сюрпризом. По словам блогера, в тот момент он не испытал огорчения или радости.

*— включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ