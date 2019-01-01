Похорошевшую после смерти Тиммы Анну Седокову разнесли в Сети: "Разбитная вдова"

Анна Седокова после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы угодила в клинику. У певицы случился нервный срыв. Медики смогли стабилизировать состояние 42-летней артистки, и на днях Анна впервые после трагедии смогла выйти на сцену.

Выступление придало Седоковой сил, у нее появилось желание снова быть красивой. Певица на своей странице в соцсети опубликовала серию снимков, на которых позировала в черном облегающем джемпере с высоким воротом. Над лицом Анны явно поколдовал визажист, ей сделали гламурный макияж. Волосы певице уложили голивудскими локонами. Выглядела артистка сногсшибательно.

Но снимок тут же разлетелся по Сети с не самыми лестными комментариями. Народ не был готов, что Анна так быстро оправится от горя и продолжит жить.

"В образе разбитной вдовы. Бахнула в губы 0,5 для увлажнения"; "Она в клинике с неврозом лежала или на Мальдивах загорала? Что-то подозрительно загар ровный"; "Ну а что, жизнь продолжается — концерты, макияж, все тип-топ", — обсуждают Седокову в тематических пабликах.

Напомним, роман Анны и Яниса разгорелся в 2019 году, 6 сентября 2020 года влюбленные сыграли свадьбу. Но брак не продержался и пяти лет, 9 декабря прошлого года супругов официально развели. Через неделю, в день рождения Седоковой, Тимма покончил с собой.