Минэкономразвития отметило признаки охлаждения экономики

В отечественной экономике в конце 2024 года проявились первые признаки охлаждения. Об этом в понедельник, 17 февраля, рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Как пояснил политик, замедлились темпы роста в пищевой и химической промышленности, в деревообработке, в отдельных отраслях машиностроения. Также фиксируется сокращение объема заказов у бизнеса.

Ярким примером Решетников назвал автомобильный рынок, где из-за высоких ставок по кредитам падают продажи и легкового транспорта. В первую очередь это касается специальной и сельскохозяйственной техники.

В этих условиях кабмин и Банк России изыскивают баланс между сдерживанием инфляции и ростом экономики, предпринимая усилия по купированию рисков в отдельных отраслях из-за последствий ужесточения денежно-кредитной политики, цитирует главу Минэкономразвития "Интерфакс".

7 февраля глава федерального правительства Михаил Мишустин доложил президенту России Владимиру Путину, что результаты развития отечественной экономики оказались даже лучше ожидаемых. Первые оценки за 2024 год свидетельствуют, что российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%, это на 0,2% превышает прогноз.

Владимир Путин назвал 2024 год успешным для российской экономики. Ненефтегазовые доходы выросли на 26%, бюджет получил на 800 миллиардов рублей больше запланированного. Также отмечалось, что дополнительные нефтегазовые доходы составили 1,3 триллиона рублей.