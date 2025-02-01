Ватикан назвал сложным состояние папы римского Франциска

Папа римский Франциск остается в больнице. Как заявили в Ватикане, клиническая картина сложная. В пятницу Папа Франциск был госпитализирован в больницу Агостино Джемелли в Риме с приступом бронхита.

Основываясь на данных лабораторных анализов врачи скорректировали терапию. Приступов лихорадки у понтифика не было. Медики распорядились о полном покое, чтобы помочь выздоровлению Франциска.

Из-за обострения болезни была отменена специальная юбилейная аудиенция для деятелей искусства и культуры в субботу. А в воскресенье кардинал Хосе Толентино де Мендонка, префект Дикастерии по культуре и образованию, отслужил Святую мессу от имени папы римского в воскресенье утром, сообщил портал Vatican News.