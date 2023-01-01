Блиновской не хватит всего имущества на оплату долга

Сегодня, 17 февраля, прошло очередное заседание по делу Елены Блиновской. Выяснилось, что "королеве марафонов" не хватит всего имущества на оплату долга. Дело в том, что он возрос. Теперь общая задолженность стала больше миллиарда рублей.

Помимо основного долга в 587 миллионов рублей, Блиновской "накапали" пени в размере 350 миллионов рублей, а также штраф 226 миллионов рублей. А так как все эти суммы с копейками, в итоге всего Елена должна заплатить примерно 1 168 000 000 рублей. Сумма увеличилась до такого размера после того, как суд включил в список кредиторов ФНС, уточняет SHOT.

Ситуация усугубляется тем, что все имущество Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму, а также ее элитные автомобили арестованы.

Ранее в Савеловском суде столицы обвинение запросило для блогера Елены Блиновской шесть лет колонии. Напомним, "королева марафонов" была задержана весной 2023 года при попытке покинуть страну.