Американский ученый предложил взорвать термоядерную бомбу для спасения природы

Пугающий способ спасения планеты от глобального потепления предложили в США. Ученый из Рочестерского технологического института Эндрю Хаверли опубликовал на портале arXiv исследование, в котором утверждает, что нужно произвести мощнейший ядерный взрыв, иначе под угрозой окажутся 30 миллионов жизней.

Специалист объяснил, что бомбу нужно заложить на дне океана, тогда измельченные в результате взрыва до размеров частиц базальтовые породы вступят в реакцию с углекислым газом и нейтрализуют его.

Хаверли подсчитал, что для успеха операции нужно взрывное устройство мощностью около 81 мегатонны, что в 1600 раз мощнее термоядерной "Царь-бомбы". При этом взрыв нужно устроить именно под плато Кергелен в Южном океане — оно расположено на глубине около пяти километров.

Ученый уверен, что базальт поглотит не только углекислый газ, но и примет на себя значительную часть радиационных выбросов. Хаверли согласился с критиками, которые утверждают, что радиоактивный фон в месте взрыва вырастет, и будут жертвы, но такие последствия он назвал "каплей в море".