Зеленский заявил о "продвижении" в вопросе ввода войск на Украину

Украинская армия – первый шаг в создании вооруженных сил Европы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом на пресс-конференции по результатам визита в ОАЭ.

По словам Зеленского, Киев добился серьезного продвижения в вопросе отправки иностранных войск на Украину. Он считает, что размещение иностранных контингентов на украинской территории станет отправной точкой для создания единой европейской армии.

Ранее Зеленский заявил о карте размещения иностранного контингента на Украине. По его словам, это стало бы гарантией безопасности для Киева. При этом украинский лидер признал, что ряд государств Европейского союза скептически восприняли его идею, передает "Интерфакс-Украина".