Украина ничего не знала о переговорах в Саудовской Аравии об урегулировании конфликта, которые планируют провести Россию и Соединенные Штаты, и не будет их признавать. Такое заявление сделал в понедельник, 17 февраля, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, Владимир Зеленский отправится в Саудовскую Аравию 19 февраля, на следующий день после встречи там представителей США и России. В Киеве подчеркивают, что поездка Зеленского в Эр-Рияд была запланирована уже давно.

При этом Зеленский предупредил, что "расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата". Он заявил, что "мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас", какие бы соглашения ни были достигнуты в Саудовской Аравии, сообщает украинское издание "Страна".

Ранее в Кремле рассказали, что Россию в Эр-Рияде представят глава МИД Сергей Лавров и помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. Они обсудят с американскими коллегами восстановление двусторонних отношений, а также подготовку встречи глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа.

Тем временем российский министр иностранных дел Сергей Лавров резко негативно отреагировал на предположение о возможности неких территориальных уступок Украине ради урегулирования конфликта. Он напомнил о том, "какие зверства они (украинские националисты) чинят на территориях".