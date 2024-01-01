Алсу забросала суд жалобами на Яна Абрамова

Алсу и Ян Абрамов развелись еще летом 2024 года. Их брак продержался 18 лет. От этих отношений у бывших супругов осталось трое детей: дочки Сафина и Микелла и сын Рафаэль. Они остались жить с матерью.

Меж тем продолжаются разбирательства бывших супругов относительно имущества. Абрамов предлагал заманчивые варианты по разделу, однако певица их не приняла. Теперь Алсу заваливает суд жалобами на бывшего мужа.

В частности, артистка вдруг потребовала временно закрыть Яну Абрамову выезд за пределы России. Но в суде апелляционной инстанции не нашли оснований, чтобы ограничивать передвижения бизнесмена. К тому же, сторона истца не смогла представить каких-либо доказательств такой необходимости. Кроме того, Алсу попросила суд наложить арест и запретить совершать какие-либо действия с недвижимостью, купленной в 2023-2024 годах, сообщает Starhit. И тут, кстати, суд удовлетворил требование артистки.

Напомним, что новость о разводе Алсу и Яна Абрамова стала сенсацией. Однако в близком окружении пары давно говорили о проблемах в браке. Якобы Абрамов изменил жене вскоре после роскошной свадьбы. По слухам, Алсу годами терпела неверность мужа, но в итоге решила положить этому конец.