Вашингтону пришлось пойти на уступки Москве в вопросе урегулирования украинского конфликта, поскольку российские военные находятся в лучшем положении на поле боя, нежели украинские. Такое мнение высказал в понедельник, 17 февраля, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

По словам политика, лояльность Соединенных Штатов к российской позиции — это "отражение того факта, что Путин в настоящее время занимает более сильную позицию, чем Зеленский".

Вместе с тем "европейские страны в настоящее время не могут адекватно указать, чего они хотят и что они могут предложить", цитирует заявление Брекельманса ТАСС.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что не согласен с заявлениями главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы агрессивных планах Москвы. Президент Соединенных Штатов также отметил, что не усматривает угрозы для Североатлантического альянса со стороны России.

При этом Зеленский признал, что прекращение конфликта на Украине невозможно без соответствующего решения президента России Владимира Путина. Предводитель киевского режима заявил, что согласен на переговоры с российским лидером, однако только в присутствии представителей Европы и США.