Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов сразу 174 организации

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, расширен более чем на 200 позиций. Обновленный реестр опубликовала в понедельник, 17 февраля, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Регулятор принял решение включить в указанный список 174 организации, а также 28 физических лиц. Актуальный перечень опубликован на официальном сайте Росфинмониторинга.

Включенным в реестр экстремистов и террористов воспрещается организовывать публичные мероприятия и участвовать в выборах. Они не вправе размещать информацию в интернете и взаимодействовать со средствами массовой информации. Действуют и другие запреты и ограничения.

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