53-летняя Пермякова скинула почти 10 кг за два месяца

Сегодня, 17 февраля, популярная комедийная актриса Светлана Пермякова отмечает день рождения. Артистке исполнилось 53 года, а кто даст?! Светлана ведет активный образ жизни: ее рабочий график расписан на недели вперед. Свободное время она предпочитает проводить с единственной дочкой Варварой.

Пермякова всегда отличалась формами, однако в последнее время актрису буквально не узнать - она сильно похудела. Светлана не скрывает, что за последние пару месяцев скинула почти десять килограммов. Причем актриса не делает секрета из того, как ей это удалось.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Пермякова опубликовала коллаж из двух фотографий, на которых заметна ощутимая разница в ее внешности. Светлана сообщила, что благодаря правильному питанию, прогулкам, потреблению большого количества воды и специального препарата сумела избавиться от лишнего веса.

"Это только начало, и я продолжаю двигаться вперед. Главное — не быстрые решения, а осознанный подход к своему здоровью и телу", - подчеркнула Светлана.

Кстати, актриса сообщила, что свой день рождения отмечает на гастролях. С самого утра ее поздравляют коллеги, друзья, близкие и многочисленные поклонники.