Предстоящие переговоры делегаций России и США — главная мировая новость. Встреча, которую уже назвали исторической, состоится завтра в столице Саудовской Аравии. По поручению Владимира Путина, нашу страну будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Дискуссия прежде всего посвящена восстановлению двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. Но вопросы урегулирования украинского конфликта, конечно же, тоже будут затронуты, что уже вызвало недовольство Киева и Брюсселя.

Протокольные, казалось бы, кадры, но за ними следит сейчас весь мир. В Саудовскую Аравию Марко Рубио прибыл на без преувеличения исторические переговоры с российской делегацией. Ее состав озвучили сегодня в Кремле.

"Сегодня по поручению президента Путина вылетают министр иностранных дела Лавров и помощник президента Ушаков. Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена, прежде всего, восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", - заявил Дмитрий Песков.

"Вы знаете, мы всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, прежде всего, хотим их послушать. Президенты Путин и Трамп, когда они общались по телефону, договорились оставить позади абсолютно ненормальный период в отношениях двух великих держав, когда они, по сути дела, не общались, кроме как по отдельным техническим и гуманитарным вопросам. И президенты договорились, что нужно этот диалог возобновлять", - сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

В частности, необходимо для начала обеспечить нормальную работу посольств, которая была торпедирована усилиями предыдущей американской администрации. Об этом глава российского МИД и госсекретарь США говорили недавно по телефону. Накопилось и множество других двусторонних вопросов, они касаются и безопасности, и экономики. Украинскую тему, конечно, тоже обсудят. И здесь Сергей Лавров, что называется, еще на берегу отмечает: ни о каких территориальных уступках Киеву и речи быть не может.

"Территориальные уступки тому, что называется Украина сейчас были сделаны советским руководством при образовании СССР. Украинские вооруженные силы действуют еще похлеще, чем гитлеровские убийцы. Посмотрите, какие зверство они чинят на территориях. И вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить? Уступить-то как? С людьми русскими? Или без людей? С одними редкоземельными металлами?" – заявил Лавров.

В европейской прессе тут же началась истерика. Карикатура в нидерландской газете: Трамп услужливо предлагает Путину "еще кусочек Украины". Немецкий журнал Spiegel в том же духе: стол переговоров, а на нём - жёлто-синяя карта и нож, которым, очевидно, Москва и Вашингтон будут её перекраивать. Впрочем, самое обидное для представителей Старого Света, по всей видимости, другое. То, что их на этот праздник не позвали.

"Без нас это невозможно! Мы больше всех поддерживали Украину. Не будет никаких гарантий безопасности, пока мы их не разработаем. Поэтому не будет никакой сделки, раз ее пытаются заключить через нашу голову", - восклицает Олаф Шольц, канцлер Германии.

Но у Европы уже была такая возможность, например, при заключении Минских соглашений. Которые, Старый Свет лишь использовал как повод для передышки, во время которой готовил Украину к войне против России. С тех пор ничего не изменилось.

"Философия-то у европейцев никуда не делась, поэтому я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по обычаю, по своему нраву и привычкам будут иметь ввиду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?" – задается вопросом Сергей Лавров.

Американская сторона высказывается мягче. Тот же госсекретарь Марко Рубио, например, заявил, что и Европу, и Украину к переговорам все-таки подключат, но позже. То есть, возможно, просто поставят перед фактом достигнутых соглашений.

В таком положении всё, что остается главарю киевского режима - это обивать пороги российско-американской переговорной. Сейчас он совсем неподалёку от Саудовской Аравии - в Объединенных Арабских Эмиратах. Причем даже готов ночевать в отеле под ненавистным ему названием "Москва", судя по публикациям жены Елены. Завтра же, и об этом сообщает телеканал Sky News, Зеленский прилетит в Эр-Рияд. Ждёт ли его там кто-то - не ясно. Скорее, это у него уже от отчаяния.

"Украина про переговоры в Саудовской Аравии ничего не знала. И Украина расценивает любые переговоры про Украину без Украины как безрезультатные. И мы не будем признавать какие-либо соглашения про нас, достигнутые без нас", - заявил Зеленский.

А это уже и вовсе крайне опасное для украинского иждивенца заявление, плевок прямо в лицо главному кормильцу. Ведь именно Дональд Трамп выступил инициатором российско-американских переговоров, признав по сути, что без уважительного диалога с Москвой мир в принципе недостижим.

"У них мощная военная машина. Они победили Гитлера и Наполеона. Это было бы для меня огромной, огромной проблемой, если бы они не хотели мира. Но я думаю, сейчас Путин желает положить конец войне", - говорит Дональд Трамп.

National Interest констатирует: конфликт на Украине фактически окончен без участия Киева. Секрет в том, что администрация Трампа, как пишет журнал, наконец, осознала: россияне победили. Причём оказались сильнее целого альянса НАТО. Именно это заставило американского президента искать компромисс.