В Париже сегодня ищут способы продолжения конфликта до последнего украинца. На экстренный саммит в столицу Франции слетелись лидеры провоенно-настроенных стран ЕС. Встреча проходит по инициативе Эммануэля Макрона. Формальный повод — обсуждение европейской безопасности. Вот только единомышленников президент Франции решил собрать после того, как США объявили о намерении вести переговоры с Россией без участия ЕС.

После того как на Мюнхенской конференции пресловутая трансатлантическая солидарность была похоронена, а Европа оказалась за бортом большой политики, Эммануэль Макрон созывает в Париже экстренную сходку европейских лидеров. Словаков и венгров не пригласили. А также всех тех, кто не может или не хочет подсобить Киеву оружием или деньгами.

"В Париже объединяются стороны, которые поддерживают войну, они против мира, против президента США Дональда Трампа", - заявил Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии.

В антимирную коалицию вошли Германия, Великобритания, Италия, Испания, Польша, Нидерланды. Дания в Париже выскажется за всю Прибалтику и Скандинавию. Представители партий войны уже прибыли в Елисейский дворец.

"Не стоит драматизировать такого рода встречи. Они проходят регулярно", - возражает Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции.

В соцсетях министр иностранных дел Франции намного смелее, чем вживую. Обрушился на вице-президента США Джей Ди Венса, призвал не навязывать Евросоюзу чужую политическую модель. Заявил, что никакая критика извне не станет угрозой для уверенного в себе человека. Однако обсуждать и критиковать Трампа европейцы намерены узким кругом в Париже.

"Время наивности прошло. Первые заявления Дональда Трампа, выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса несколько дней назад, первые действия американской дипломатии больше чем когда-либо обязывают Европу реагировать. Это обязывает Европу продолжать защищать и поддерживать Украину, наращивать наши военные бюджеты и занять наступательную позицию", - сообщил Мануэля Вальс, министр по делам заморских территорий Франции.

На парижском междусобойчике обсудят и тайный план по отправке войск в зону конфликта. Главные зачинщики — Франция и Великобритания. Премьер Кир Стармер ради продолжения боевых действий готов жертвовать не только украинцами, но и подданными Соединенного Королевства.

"Мы должны продолжать ставить Украину в максимально сильную позицию, что бы ни случилось дальше, и гарантировать, что если будет мир, а мы все хотим мира, то он будет прочным. Я думаю, что здесь есть и более важный момент, который заключается в том, что речь идет не только о линии фронта на Украине, это линия фронта Европы и Соединенного Королевства, речь идет о нашей национальной безопасности", - сообщил Кир Стармер, председатель правительства Великобритании.

Варшава, ранее любившая из-за спины дяди Сэма побрехивать на Москву, заметалась в поисках нового хозяина. Еще полгода назад польские власти допускали возможность отправки войск на Украину. Но даже в своих фантазиях воевать-то с русскими они собирались под прикрытием американцев. Как с воздуха, так и с помощью разведданных. Теперь же польские паны вынуждены сдать назад.

"Польша поддержит Украину, как она это делала до сих пор, организационно, в соответствии с нашими финансовыми и гуманитарными возможностями, а когда речь идет о военной помощи, мы не планируем отправлять польских солдат на Украину", - говорит Дональд Туск, председатель правительства Польши.

Ранее издание Financial Times оценило, сколько солдат европейские армии НАТО реально смогут выставить в потенциальном конфликте — не более 300 тысяч. Times так изобразила британского премьера, рвущегося в бой: старик. призывающий сам себя не паниковать.