Российский министр иностранных дел Сергей Лавров дал отпор американскому журналисту, заговорившему о вероятности территориальных уступок Москвы для урегулирования конфликта с киевским режимом.

Сотрудник телеканала CNN заявил, что бытует мнение, будто России придется пойти на такие уступки, если она стремится к стабильному и прочному миру. Лавров в ответ с невозмутимым лицом уточнил: "Вы про Данию с Гренландией?". Политик имел в виду заявление президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов, чтобы противостоять влиянию Китая и России.

Вслед за этим дипломат посоветовал тщательнее изучать историю, поскольку территориальные уступки уже были сделаны Украине при образовании СССР, сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп между тем обозначил амбиции и в отношении сектора Газа. По словам политика, Соединенные Штаты могли бы установить над анклавом контроль, чтобы затем восстановить при участии арабских стран, превратив сектор Газа в "ближневосточную ривьеру".

Тем временем датская инициативная группа Denmarkification предложила королевству выкупить у США штат Калифорния. Инициатор кампании Ксавье Дютуа рассчитал, что это обойдется в триллион долларов и "пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд".