Участие Китая в переговорах по урегулированию на Украине не исключено, так как Пекин может предоставить гарантии безопасности. Об этом заявил в понедельник, 17 февраля, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как отметил Зеленский, говоря о потенциальном участии КНР в мирном урегулировании конфликта на Украине, "мы всегда говорили, что готовы иметь присутствие серьезных игроков".

Однако он оговорил, что "за столом переговоров в этот момент будут те, кто готовы взять на себя ответственность как за гарантии безопасности, так и за помощь", подразумевая под этим инвестирование в восстановление Украины, сообщает ТАСС.

Китай не раз выступал за мирное урегулирование конфликта на Украине и даже предлагал собственный план действий. Однако Запад принял его без должного внимания, а тогдашний глава евродипломатии Жозеп Боррель даже обвинил Пекин в преступной нейтральности за отказ поддержать "формулу мира" главы киевского режима Владимира Зеленского.

В итоге Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга решили создать собственную открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса, которая стремится к развитию инклюзивного диалога.