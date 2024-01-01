Рособрнадзор согласился ужесточить требования к детям мигрантов по русскому языку

Глава Рособрнадзора сообщил законотворцам, что все замечания Государственной думы относительно поправок о проверке детей мигрантов на знание русского языка приняты к исполнению. Об этом в понедельник, 17 февраля, рассказала вице-спикер Госдумы и председатель комиссии по миграционной политике Ирина Яровая.

Как отметила парламентарий, уже внесены требуемые изменения, в нижней палате парламента ждут новых проектов нормативно-правовых документов. Они пройдут обсуждение в профильном думском комитете, после чего "мы можем с полной уверенностью говорить о том, что правительство услышало замечания Государственной думы", сообщает ТАСС.

О доработке поправок речь зашла после того, как председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Рособрнадзор в девальвации работы парламентариев. Политика возмутило предложение установить минимальный порог знания русского языка для поступления детей мигрантов в школы на уровне 30% от максимально возможной оценки. Володин указал, что это эквивалентно двойке.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подтвердил, что ситуация с пребыванием в стране мигрантов остается острой. Российский лидер подчеркивал, что необходимо знакомить приезжих с нашей культурой и российским законодательством, а также ужесточать требования к иностранцам, желающим жить и работать в России.