Олеся Железняк: "Мне захотелось показать, что даже в слезах есть сила!"

Мало кто знает, что десять лет назад актриса Олеся Железняк озвучивала Печаль в мультфильме "Головоломка". Артистка призналась, что это был ее первый опыт, правда, поначалу она думала, что ей доверят озвучивать Радость. Но в итоге с этой задачей блистательно справилась певица Натали. Напомним, также что в первой части были задействованы актеры Дмитрий Нагиев (Гнев) и Владимир Епифанцев (Страх), а журналистка Ксения Собчак озвучивала Брезгливость.

"Я начала думать: "Как я смогу передать всю эту хрупкость, эту тихую боль?". Но потом поняла! Печаль - она не просто плакса! Она мудрая, глубокая, она умеет слушать и чувствовать! И мне захотелось показать, что даже в слезах есть сила! Ее грусть, неуверенность и скрытая нежность такие искренние! Это вызывает улыбку и заставляет сопереживать ей!" - написала в своей официальном телеграм-канале Железняк.

Она призналась, что очень благодарна за работу, которая позволила ей открыть в себе что-то затаенное и как будто снова побыть ребенком.

Отметим, что Олеся Железняк считается одной из самых востребованных актрис. В последнее время она больше играет в театре и гастролирует по российским городам с разными постановками.