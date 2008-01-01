Ксения Новикова из "Блестящих" сообщила, что лишила бывшего мужа родительских прав

Ксения Новикова одна из самых долгих участниц группы "Блестящие". Она проработала в коллективе более восьми лет, правда, из-за разных обстоятельств ей приходилось ставить карьеру на паузу. В 2008 году Ксения родила сына Мирона, а в 2010-м - сына Богдана от мужа, бизнесмена Андрея Середы. Со стороны их брак казался идеальным, но на самом деле до гармонии было далеко.

"Наша история основывалась на очень большой любви. Алкоголь, агрессия — они все разрушили. Я надеялась, я давала шанс и была готова помочь. В итоге несмотря на то, что все было построено на любви, человек не хотел, чтобы ему помогали. Мы с детьми ушли, потому что я хотела их защитить. Лучше воспитывать детей одной, чем когда они будут слышать постоянные ссоры мамы с папой", - объяснила Ксения Новикова в интервью Лауре Джугелия.

В 2012 году разразился скандал: Середа забрал сыновей и увез их за границу. Ксении Новиковой пришлось сняться на телевидении и попросить помощи. Однако лишь через девять месяцев ей удалось увидеть детей. Певица призналась, что после случившегося она еще долгое время ходила с сыновьями, держа их за руки.

"Он их забрал для того, чтобы я вернулась к нему", - убеждена артистка.

Сейчас Андрей Середа лишен родительских прав. Ксения Новикова не стала вдаваться в подробности, отметив лишь, что сделано это "на основании многих вещей".

"Этого не знает никто. Я сейчас об этом рассказываю впервые. Поэтому у детей моя фамилия. Они сами этого захотели. Дети не любят об этом разговаривать", - отметила Новикова.

Когда сыновья стали старше, им удалось пообщаться с отцом напрямую. Однако сейчас контакт между ними прерван. Певица рассказала:

"Какое-то время они общались, но Андрей вытворил такую вещь, о которой не буду рассказывать. После этого ребята не захотели больше видеться с ним. Неважно, что произошло. Но была очень отвратительная ситуация".