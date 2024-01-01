Следы крови экс-мэра Самары и его жены нашли в их квартире

Следователи обнаружили следы крови и частицы кровеносных сосудов в квартире бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Об этом в понедельник, 17 февраля, рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

Как заявили в ведомстве, продолжается расследование дела об убийстве четы Тарховых. Криминалисты тщательно осмотрели их квартиру, применяя при этом новейшую технику. Взято множество образцов для сравнительного исследования.

Изучение этих образцов позволило выявить следы крови и частицы кровеносных сосудов, принадлежащие Виктору Тархову и его жене, цитирует сообщение Следкома ТАСС.

Бывшего мэра Самары и его жену не видели с декабря 2024 года. Когда к поиску Тарховых подключились правоохранительные органы, выяснилось, что в их квартиру захаживала внучка Екатерина Бельская. Возбуждено уголовное дело об убийстве, хотя тела Тархова и его жены не найдены. Предполагается, что 29-летняя внучка расправилась с пожилыми родственниками, расчленила трупы и избавилась от них по частям, а жилплощадь обработала химикатами, чтобы скрыть следы преступления.

Основанием для жестокой расправы могли стать огромные долги Бельской. Женщина рассчитывала на деньги дедушки и бабушки, но по доброй воле спонсировать великовозрастную внучку они не захотели.