Североатлантический альянс планирует перенимать опыт у украинских военных по противостоянию с Россией в Центре обучения, тренинга и анализа "НАТО-Украина", который открылся в понедельник, 17 февраля, в Польше. Такое заявление сделала заместитель генерального секретаря блока Радмила Шекеринска.

По словам представителя альянса, это важный объект, который "укрепляет НАТО в вопросах обороны", поскольку дает возможность "слушать, учиться и действовать в соответствии с опытом наших украинских друзей".

Открытие такого центра, как отметила Шекеринска, также демонстрирует, что Украина – близкий партнер НАТО, сообщает Reuters.

Прежде западные спонсоры киевского режима из числа членов НАТО брали на себя тренировку украинских солдат. Однако особого успеха эти миссии не имели. Пленный боец ВСУ рассказал об ужасной подготовке в Европе, сравнив ее с лагерем бойскаутов.

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский тем временем заявил, что численность украинской армии будет увеличена до одного миллиона человек, а содержать их, по его мнению, обязаны страны Европы — если уж Украину окончательно откажутся принять в Североатлантический альянс.