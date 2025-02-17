Ушаков рассказал о настрое российской делегации перед переговорами с США

Сегодня, 17 февраля, помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров вылетают в Саудовскую Аравию по поручению Владимира Путина. Во вторник, 18 февраля, они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Также они обсудят с американскими коллегами подготовку встречи глав государств Владимира Путина и Дональда Трампа.

Кроме того, по словам Ушакова, на переговорах будет затронут вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. Дело в том, пояснил он, что США еще не назначили своего переговорщика, который мог бы вести дела по Украине с российской стороной.

Также Ушаков подчеркнул, что переговоры в Эр-Рияде будут двусторонними: между Россией и США, а также сообщил, что настрой нашей делегации деловой, передает РИА Новости. Кстати, не исключено, что к российской группе может присоединиться глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ничего не знал о переговорах в Саудовской Аравии об урегулировании конфликта, которые планируют провести Россию и Соединенные Штаты, поэтому не будет их признавать.