Появились шансы, что горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться. Такое заявление сделал в понедельник, 17 февраля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Конкретные сроки дипломат называть не стал, однако подчеркнул, что будущая Украина должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим ни в какие блоки и альянсы.

Реализацией новых договоренностей по Украине должна заниматься та власть в Киеве, которая появится по итогам демократических выборов, отметил Небензя. Он также выразил надежду на то, что европейские политики вернутся к реальности и прекратят провоцировать главу киевского режима Владимира Зеленского на бессмысленное сопротивление, сообщает ТАСС.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио допустил, что урегулирование украинского конфликта может осуществляться поэтапно, а начнется с взаимного прекращения огня. Однако, признал политик, такая опция еще даже не обсуждалась.

При этом американский журнал The National Interest уже написал, что Россия стала победителем в конфликте с Украиной — к такому выводу пришли в Вашингтоне "общими усилиями", хотя президент США Дональд Трамп и не заявлял об этом прямо.