Европейские страны изучают возможность разместить на территории Украины примерно 25-30 тысяч военных. Об этом рассказали в понедельник, 17 февраля, информированные источники.

Как пишет The Washington Post, "последняя версия европейского плана" предусматривает такую опцию, причем этот контингент предполагается разместить не вдоль линии соприкосновения, а в глубине территории Украины.

Таким образом, эти 25-30 тысяч европейских военных не должны будут участвовать в боях — они станут лишь элементом "демонстрации силы" и символом продолжающейся поддержки Украины со стороны ЕС, отмечают источники.

Ранее источники предупреждали, что европейские страны не смогут отправить на Украину 200 тысяч миротворцев, на прибытие которых так рассчитывает предводитель киевского режима Владимир Зеленский. Это затруднительно для Европы, да и не поможет в сдерживании конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что и французы, и британцы сейчас много рассуждают о размещении войск на Украине, но предметных разговоров они не ведут.