Карьера Филиппа Киркорова оказалась под угрозой

С просьбой отменить концерты певца Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге обратилась в комитет культуры города и к губернатору Александру Беглову правозащитная группа "Радетель". Активисты считают, что творчество артиста отображает "деструктивную идеологию".

Общественники напомнили, что Филипп Киркоров был замешан в нескольких скандалах. В частности, он принимал участие в так называемой "голой вечеринке" ведущей Анастасии Ивлеевой, а еще ударил директора "Золотого граммофона", передает NEWS.ru.

Ранее Филипп Киркоров объявил о возвращении на сцену после года отсутствия и анонсировал два концерта, которые состоятся в Санкт-Петербурге в апреле.

К слову, концерты певицы Лолиты Милявской продолжают отменяться. Так, стало известно, что ее выступление в Волгограде сорвалось. Говорят, не позвали артистку ни на одно музыкальное мероприятие, которое должно состояться в ближайшее время. Кроме того, Лолита Милявская покинула "четвертую" кнопку, теперь ее в качестве ведущей шоу "Суперстар" заменила Наташа Королева.