"Это просто низость": Волочкова набросилась на жену бывшего мужа

В конце января Анастасия Волочкова устроила праздник в честь своего дня рождения. На мероприятии отметилась и ее единственная дочь Ариадна. В беседе с журналистами она призналась, что намерена вскоре выйти замуж. Позднее балерина объявила, что возьмет на себя все заботы по организации торжества. По некоторым данным, артистка намерена выложить десять миллионов рублей ради самого важного дня в жизни дочери.

Затем журналисты решил спросили про грядущую свадьбу у супруги папы Ариадны Игоря Вдовина, ведущей Елены Николаевой, у которой сложились с падчерицей теплые отношения. Та сообщила, что Ариадне не нужна королевская свадьба, влюбленные, наоборот, мечтают о скромном празднике. Ее слова дошли до Анастасии Волочковой. Та с отповедью набросилась на Николаеву.