"Это просто низость": Волочкова набросилась на жену бывшего мужа

В конце января Анастасия Волочкова устроила праздник в честь своего дня рождения. На мероприятии отметилась и ее единственная дочь Ариадна. В беседе с журналистами она призналась, что намерена вскоре выйти замуж. Позднее балерина объявила, что возьмет на себя все заботы по организации торжества. По некоторым данным, артистка намерена выложить десять миллионов рублей ради самого важного дня в жизни дочери.
Затем журналисты решил спросили про грядущую свадьбу у супруги папы Ариадны Игоря Вдовина, ведущей Елены Николаевой, у которой сложились с падчерицей теплые отношения. Та сообщила, что Ариадне не нужна королевская свадьба, влюбленные, наоборот, мечтают о скромном празднике. Ее слова дошли до Анастасии Волочковой. Та с отповедью набросилась на Николаеву.
"Во-первых, Елена Николаева никакого отношения к моей дочери не имеет. Она жена — моего бывшего мужа, и пусть они живут. Ариша убежала из той квартиры и живет со своим женихом, потому что она — чужой там человек. У жены моего бывшего мужа двое своих детей. Пусть она ими занимается. Ей какое дело до свадьбы моей дочери? Они что там все с ума посходили? У Аришы будет дворцовая свадьба, как у мамы. Если мой бывший муж нашу свадьбу организовывал за мои деньги, то я в состоянии организовать свадьбу своей дочери. А тут сначала Николаева таскала мою дочь на мероприятия, потому что она Волочкова, а, если бы она была Пупкиной, то это было никому неинтересно. А тут решила хайпануть, это просто низость. Еще один показатель, что нечем привлечь внимание к себе. Поэтому пусть отстанут и от меня, и от моей дочери", - высказалась Волочкова для "КП".