Влад Лисовец прокомментировал новость о раке: "Проблема действительно есть"

Сегодня, 17 февраля, в Сети распространилась информация о том, что якобы известный стилист Влад Лисовец борется с онкологическим заболеванием. По некоторым данным, речь идет о раке на поздней стадии. Эти новости прокомментировал сам Лисовец. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Влад опубликовал несколько своих фотографий и сообщил:

"Проблема действительно есть, тут я скрывать не буду, но посмотрите на меня, на посты и последние поездки — все не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы".

Лисовец отметил, что всегда обладал слабым здоровьем. Он сообщил, что у него была самая большая карточка в детской поликлинике, и список болезней, которые перенес, у него длинный.

"Я с гордостью и принятием принимаю и проживаю свою лучшую жизнь, со всеми ее сюрпризами", - заявил Лисовец.

Он призвал всех чутко относиться к своему здоровью и не пренебрегать профилактическими врачебными осмотрами. "Кровь, колоноскопия, КТ, МРТ, онкомаркеры, особенно если в роду кто-то болел. Делайте все, чтобы в самом начале найти проблему. Обходите разных врачей, перепроверяйте", - перечислил Влад.

Стилист подчеркнул, что очень важно настроиться на позитивный лад и оберегать себя от негатива. "Помните, что каждое хорошее слово и признание в любви прибавляют секунды, часы, годы жизни вам и вашим близким. Есть такое понятие — лечение словом. Я продолжаю!" - завершил свое сообщение стилист.

Отметим, что в комментариях множество подписчиков рассыпались в комплиментах и добрых пожеланиях Владу Лисовцу, причем не только обычные люди, но и знаменитости.