Германия выделяет киевскому режиму новый пакет военной помощи. Об этом в понедельник, 17 февраля, объявило правительство ФРГ.

В этот пакет, как ожидается, войдут два танка для разминирования, гаубица Zuzana 2, ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты. Также Германия обещает отправить украинской армии, стрелковое оружие, боеприпасы для зенитных установок.

Как пишут украинские СМИ, вооружение будет взято как из запасов бундесвера, так и со складов оборонных компаний.

Ранее сообщалось, что европейские страны изучают возможность разместить на территории Украины примерно 25-30 тысяч военных. Этот контингент предполагается разместить не вдоль линии соприкосновения, а в глубине территории Украины — в качестве элемента "демонстрации силы".

Американские журналисты между тем пишут, что оборона Украины "трещит по швам" из-за ослабленности ВСУ. При этом неясно, продолжат ли Соединенные Штаты оказывать жизненно важную для киевского режима военную помощь.