Украина окончательно потеряла Донбасс и Новороссию. С таким заявлением выступил в понедельник, 17 февраля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Как подчеркнул дипломат, Украина безвозвратно потеряла не только Крым, но и Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, "какие зверства они (представители киевского режима) чинят на территориях", поинтересовавшись, как в таких условиях можно говорить о передаче земель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что допускает вариант вхождения Украины в состав России. Политик отметил, что "мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов" на поддержку киевского режима, тогда как "они могут стать Россией когда-нибудь".