Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства провести процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Об этом в понедельник, 17 февраля, рассказала представитель ведомства Светлана Петренко.

Это поручение последовало за публикациями средств массовой информации о том, что лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии, требовали от местных жителей, имеющих в том числе российское гражданство, поддерживать конкретные политические силы, угрожая им применением силы.

Петренко подчеркнула, что иностранцы, которые совершили преступление за пределами российской территории, подлежат уголовной ответственности по законам России, если преступление было направлено против российского гражданина, сообщает "Интерфакс".

При этом Россия, со своей стороны, в рамках выборов президента Абхазии организовала участок для голосования на своей территории. Он функционировал 15 февраля в Москве на Шаболовке. Посол Абхазии в России Алхас Квициниа выразил убежденность в том, что "будущее у нас будет хорошее вместе с Россией".

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский заявлял, что Россия сейчас воспринимается чуть ли не как единственный настоящий партнер и союзник Абхазии.