Политолог Ищенко рассказал, о чем на самом деле беспокоятся власти ЕС

Что так встревожило европейских политиков, раз они решили созвать экстренный саммит по Украине? Насколько серьёзен раскол между США и ЕС, который так явно проявился на конференции в Мюнхене? На какое разрешение украинского конфликта рассчитывает Дональд Трамп - и чего хотят политики Старого Света?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с обозревателем Международной медиа-группы "Россия сегодня" Ростиславом Ищенко.

"Европейцы не о безопасности Украины беспокоятся, а о своей собственной. И даже не о безопасности Европы. Они беспокоятся о безопасности власти леволиберальных элит в Европе, которая шатается", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео