ПВО перехватила пять дронов ВСУ над российскими регионами

Очередную попытку киевского режима атаковать объекты на российской территории пресекли силы противовоздушной обороны. За ночь сбито пять украинских дронов, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожено дежурными средствами ПВО над Воронежской областью. Еще один дрон ВСУ сбит над территорией Белгородской области.

Тем временем специалисты оценивают ущерб, нанесенный населенным пунктам Краснодарского края в результате массированной атаки украинских беспилотников 17 февраля. Как сообщил Оперативный штаб региона, в Славянском и Северском районах повреждено 51 здание. Владельцам окажут помощь в восстановлении домов.