Вашингтон отказался принуждать Зеленского к миру

Владимиру Зеленскому никто не будет навязывать мирное соглашение с Россией. Такое заявление сделал спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог.

Политик заявил, что он вместе с народом Украины будет призывать к миру. Слова Келлога приводит агентство Reuters.

Келлог также сообщил, что намерен встретится с Владимиром Зеленским. Сейчас идет согласование его визита на Украину.

Кит Келлог в понедельник прибыл в Брюссель. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что спецпосланник Дональда Трампа по России и Украине обсудил с представителями стран альянса мирное урегулирование на Украине.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN назвал предстоящую встречу РФ и США в Эр-Рияде позитивной. Теме не менее, делать прогнозы пока преждевременно, отметил представитель Кремля.