"Желтый" уровень погодной опасности ввели в Москве

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности введен в столичном регионе сразу на три дня. Об этом свидетельствует прогностическая карта предупреждений Гидрометцентра России.

Как уточняется на официальном сайте ведомства, погода признана потенциально опасной в Москве и Московской области из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 21 часа четверга, 20 февраля.

Метеоролог Михаил Леус отметил в своем Telegram-канале, что февральское похолодание уже достигло максимума — со вторника, 18 февраля, температура будет постепенно расти. Тем не менее, до конца рабочей недели температурный фон останется ниже климатической нормы.

Февральская погода испытывает на прочность и жителей других российских регионов. В Крыму устраняют последствия мощного снегопада, который обрушился на южный берег полуострова. Из-за непогоды на федеральной трассе Р-240 Уфа–Оренбург столкнулись сразу 14 машин.

При этом климатолог "Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок признал, что невероятно теплый январь в 2025 году стал неожиданностью для ученых. Он связал аномально высокие температуры с феноменом Эль-Ниньо и с подрывом "Северных потоков".