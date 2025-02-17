Сергей Зверев оплакивает родного человека, погибшего на СВО

Несколько дней назад в зоне СВО погиб племянник стилиста Сергея Зверева Андрей. Ему был 41 год. О случившемся Зверев рассказал в новом интервью. По словам именитого парикмахера, Андрей отправился на фронт по мобилизации.

"Когда ему пришла повестка, он сразу направился в военкомат. В нашей семье все мужчины служили, поэтому, если родина в опасности, знаем, что ее нужно защищать. Андрей был большим патриотом России, следил за происходящим на фронте, переживал за ребят. Поэтому у него даже сомнений не было: идти или не идти? Конечно, мы все волновались за него, переживали, молились…" - сообщил Зверев.

Племянник стилиста служил в артиллерии. Регулярно звонил матери (семьей он так и не успел обзавестись). Погиб Андрей на задании. Причем подвернулось оно совершенно неожиданно, мужчина уже собирался в отпуск домой.