Прогнозировать что-либо в отношении переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые планируют провести представители Москвы и Вашингтона, пока рано. Об этом предупредил в понедельник, 17 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что само намерение провести подобные переговоры — это "хорошо и позитивно", однако пока слишком рано делать какие-либо прогнозы.

Песков призвал дождаться вторника, 18 февраля, когда должны состояться эти переговоры, и посмотреть, как пойдет диалог, сообщает "Интерфакс".

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина ничего не знала о переговорах в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что "мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас".

При этом спецпредставитель президента США Кит Келлог заверил, что Зеленскому никто не будет навязывать мирное соглашение с Россией. Однако, пообещал американский политик, он все же будет призывать главу киевского режима к миру.