В Госдуме озаботились правом женщин кормить грудью в общественных местах

В Государственной думе прорабатывают вопрос о праве женщины кормить ребенка грудью в любом общественном месте. Об этом в понедельник, 17 февраля, рассказала первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Как подчеркнула парламентарий в эфире своего Telegram-канала, недопустимы ситуации, когда из ресторана выгоняют кормящую женщину. Буцкая призвала "подумать, как помочь, как предоставить те условия, чтобы ей было комфортно". Женщины не должны быть ограничены в своем праве кормить детей грудью лишь потому, что в общественном месте не оборудована комната для таких целей.

Также депутат рассказала, что в Госдуме задумались над введением запрета для производителей сухих смесей для новорожденных, заменяющих грудное молоко, на передачу этой продукции в роддома в качестве подарков. Законотворцев тревожит, что малыш с роддома "подсаживается на баночное молоко".

Наряду с этим в Госдуме готовят законопроект об обязанности работодателя оборудовать помещение для кормления ребенка в возрасте до полутора лет.

Ранее в Морозовской больнице рассказали, какое значение имеет грудное вскармливание для здоровья малышей. По словам врачей, которые ведут статистику, десять лет назад лишь 20% мам кормили детей собственным молоком. Сейчас таких большинство.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) рекомендуют кормить детей грудным молоком до двух лет и более. Ни одна искусственная смесь, даже очень хорошего качества, не может полноценно заменить материнское молоко.